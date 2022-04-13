Песков: Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
«По Медведчуку – я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности», – приводит его слова ТАСС.
Песков считает, что сейчас было бы неправильно что-то говорить на эту тему без каких-либо подтверждений. «Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, и такое количество фейков – профессионально или непрофессионально – генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверно», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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