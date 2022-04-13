 

США собрались передать Украине вертолеты Ми-17 и внедорожники Humvee

13.04.2022, 5:10, Новости дня
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В новом пакете венной помощи Украине Пентагон рассматривает возможность предоставления Киеву вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee, сообщили представители администрации США The Washington Post.

Как утверждает издание, в администрации Соединенных Штатов подтвердили данные Reuters о планах Вашингтона предоставить Киеву новый пакет военной помощи в размере 750 млн долларов. При этом в администрации США уточнили, что окончательное решение о видах вооружений в новом пакете военной помощи Украине пока не принято, передает ТАСС.

По словам неназванных представителей администрации США, в новом пакете предварительно фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты. При этом в администрации США подчеркнули, что решение по названным пунктам пока не принято.

Как сообщили ранее американские чиновники Reuters, власти Соединенных Штатов в среду объявят о новых поставках вооружений Украине на сумму 750 млн долларов. По данным Reuters, глава Белого дома сможет санкционировать передачу нового пакета военной помощи  Украине без одобрения Конгресса в рамках особых президентских полномочий, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации. Как сообщил один из чиновников Reuters, окончательное решение по поводу состава вооружений еще не принято.

Накануне США объявили о передаче Украине «значительного числа» барражирующих дронов-камикадзе Switchblade. Кроме того, во вторник в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность передачи Украине вооружений большей дальности действия, нежели передаваемые Киеву в настоящее время. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки Западом оружия Украине осложнят спецоперацию России?

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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