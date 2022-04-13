У побережья Японии произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в среду у побережья Японии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным EMSC, эпицентр стихии находился в 127 км к западу от города Наха с населением около 300 тыс. человек, расположенного в префектуре Окинава. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.
Напомним, 4 апреля на западе Японии произошли три землетрясения. Еще одно землетрясение в Японии произошло в конце марта.
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