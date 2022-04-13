5 причин посмотреть сериал “The Телки”

Изобретательная экранизация

Книга “The Телки. Повесть о ненастоящей любви” рассказывала о буйной Москве нулевых, где центром притяжения молодых и креативных людей были ночные клубы, глянцевые медиа задавали повестку дня, а в моде были Петр Листерман, телефоны Vertu и питерский рэп-коллектив “Трэш-шапито КАЧ”. Главный герой, циничный ловелас и журналист Андрей Миркин, писал про новые рестораны и светские тусовки.

Создатели 8-серийной экранизации — среди них есть и сам Минаев — решили осовременить сюжет и перенести его в реалии эпохи мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Миркин теперь руководит своим PR-агентством и манипулирует состоятельными бизнесменами, но все также любит беспорядочные связи и красивый образ жизни. А сам сериал способен удивить поклонников книги — атмосфера оригинала бережно сохранена, но вот события развиваются совсем иначе.

Циничная атмосфера

“В Москве люди — это вещи. Мы ежедневно продаем себя — друзьям, начальникам, партнерам, любовникам и любовницам”, с ходу заявляет закадровый голос главного героя. “The Телки” наделены циничной интонацией — Андрей Миркин сделал себе карьеру, удачно женившись на дочери влиятельного бизнесмена. А состояние он зарабатывает не вполне легальными способами — спит с женщиной, распределяющей тендеры, и параллельно участвует в шантаже других людей, сливая в сеть их личную информацию. Москва в этом сериале — особенный и жестокий мир, где искренняя любовь и настоящая дружба будто не существуют, ведь все решают деньги и власть.

Напряженный триллер

Тщательно выверенная жизнь Миркина дает трещину уже в первых сериях — довольно скоро его похождения “на стороне” становятся достоянием общественности. Это оборачивается крахом его финансов и подпорченной репутацией — и поначалу ему кажется, что все еще можно восстановить. Но тут — очередной тревожный звоночек: одна из его любовниц бесследно пропадает, ее квартира похожа на место преступления, а главный герой становится подозреваемым по делу об убийстве. А еще все неудачи Миркина таинственным образом начинаются примерно в одно и то же время — это череда трагических совпадений, злой рок или нечто иное? “The Телки” не просто рисует портрет циничного мира, но и помещает главного героя в атмосферу самого настоящего триллера.

В главной роли — Милош Бикович

Одно из главных достоинств сериала — удачный кастинг на роль Миркина. Циничного московского пиарщика играет сербский актер Милош Бикович, который стал невероятно популярен в последние годы. Он сыграл в фильмах “Солнечный удар”, “Духless 2” (кстати, тоже экранизация Сергея Минаева), “Лед” и хитовой комедии “Холоп”, которая закрепила за ним статус одного из самых многообещающих современных актеров. Его роль в “The Телки” этот статус подтверждает — у Биковича получился идеальный образ обаятельного подлеца, который одновременно харизматичен, хитер, привлекателен и жалок.

Великолепный актерский состав

Компанию Биковичу на экране составила целая россыпь российских звезд. Его жену сыграла Оксана Акиньшина, а роль влиятельного зятя досталась Алексею Кравченко. Среди коллег и любовниц Миркина — Виктория Толстоганова, Паулина Андреева, Любовь Аксенова и Анна Слю. А его приятеля и брата жены сыграл Влад Соколовский. Количество звездных актеров тут просто зашкаливает — на экране также появляются Алексей Агранович, Артем Ткаченко, Софья Володчинская, Максим Стоянов и многие другие. 2022-й год только начался, но уже можно уверенно заявить, что “The Телки” обладают феноменальным актерским составом — и конкурировать с этим сериалом будет весьма трудно.