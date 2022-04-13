Бритни Спирс объявила, что ждет ребенка от Сэма Асгари

Освободившись от опеки отца, Бритни Спирс начала воплощать в жизнь все свои желания. В сентябре прошлого года она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Сэма Асгери, а на днях узнала, что снова станет мамой. Для 40-летней Бритни, которая в интервью не раз заявляла, что мечтает родить еще, это стало приятной неожиданностью, ведь сначала она решила, что просто набрала за отпуск.

Я так сильно похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи, только чтобы снова набрать его… Я подумала: “Боже, что с моим желудком?” Но мой муж сказал: “Это не еда, это ты беременна, дурочка! Я сделала тест на беременность… И ухххх…. У меня будет ребенок! – написала Бритни в соцсетях.

Бритни не исключила, что, как и в прошлые разы, у нее может быть перинатальная депрессия, от которой Спирс страдала. Чтобы этого избежать, Бритни придумала план. О отличие от Рианны, которой не нужно особо повода, чтобы продемонстрировать папарацци свой растущий живот, Спирс наоборот намерена прятаться от посторонних взглядов.

Очевидно, я не буду так часто выходить из дома, чтобы папарацци, которые получают за это деньги, не сфотографировали меня, как это было раньше… Это было непросто выносить, ведь во время беременности у меня была перинатальная депрессия. Надо сказать, это просто ужасно… Женщины тогда об этом не говорили… Некоторые даже считали это опасным, если женщина жаловалась в ожидании ребенка… Зато теперь о этом говорят каждый день.. Слава Иисусу, нам не нужно было держать эту боль в секрете… В этот раз я буду заниматься йогой каждый день!!! В радости и любви!! – подытожила Бритни.

28-летний Сэм Асгари, которого певица называет своим мужем, хотя официально они пока еще не женаты, также подтвердил беременность Спирс на своей страничке в соцсетях.

Брак и дети — естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и уважением. Отцовство — это то, чего я всегда с нетерпением ждал, и я не воспринимаю это легкомысленно. Это самая важная работа, которую я когда-либо делал,- написал Сэм.

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа Slumber Party почти шесть лет назад. Певица так рассказывала о начале отношений с будущим женихом. Позже Спирс рассказывала о начале отношений с Асгари в одном интервью так:

Мы оказались в одной комнате, где нам пришлось 20 минут сидеть вместе и ждать начала съемок. Мы были там одни и нам пришлось разговаривать. Он понятия не имел, кто я. Он, конечно, знал мое имя, но совершенно не знал меня, как человека. Мы начали говорить о разных вещах, которые нам обоим нравятся. Например, о суши. А потом решили, что сходим однажды поесть суши вместе. Таким образом, я решила дать ему свой номер, – сказала тогда Спирс.

В ноябре 2016-го появились первые совместные фото манекенщика и тренера Асгари и поп-звезды Спирс, в феврале 2017-го Бритни взяла нового парня, который младше ее на 12 лет, с собой на вечеринку американского музыкального продюсера Клайва Дэвиса в честь премии Grammy. С тех пор влюбленные почти не расстаются.

Сэм поддерживал любимую во время ее судебных разбирательств с отцом, высказывался о жестокости Джейми Спирса публично. А в сентябре прошлого года официально сделал Бритни предложение руки и сердца, которое она, конечно, приняла. Когда и как поженятся влюбленные, пока неизвестно.