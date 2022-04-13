Новый кроссовер Aeolus Haoji от Dongfeng скоро представят

Известный китайский бренд Dongfeng готовится к выходу нового паркетника Hoaji.

По размерам кузова новый кроссовер имеет схожие габариты с Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. В компании уточнили, что приобрести новую модель станет возможным до конца текущего года. По внешнему виду кроссовера очевидна крупная решетка радиатора, светодиодная оптика, а также компактный спойлер на крышке багажника. Салон паркетника пока остается засекреченным.

Вместе с тем автомобиль выполнен на продвинутой архитектуре DSMA, предполагающей независимую подвеску. Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 190 л.с. В дальнейшем планируется выпустить гибридную версию паркетника Hoaji.