Мнение: Шоколадница цвета хаки – 2!

Завтра – СРЕДА, и потому – опять у меня встреча с дорогими читателями моего супер-бестселлера “СТРАНА УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ” в кафе “Шоколадница” на Китай-городе! На прошлой неделе совершенно неожиданно для меня встреча после долгого перерыва прошла с аншлагом – вплоть до того, что у меня НЕ ХВАТИЛО КНИГ!! Никак не ждал, что придет более 10 человек – а ведь пришло! Некоторые, увы, даже ушли несолоно хлебавши, то есть – без книжки с моим автографом.

Напоминаю, что “Страна утраченной эмпатии” – едва ли не единственное столь полное и всеобъемлющее исследование психологии постсоветского человека, вышедшее в России за все ее постсоветское 30-летие, и сейчас, после 24 февраля, книга обрела “второе дыхание” и новую актуальность. Многие аспекты разгорающейся войны и поведения сторон станут объяснимы для тех, кто прочел “Страну утраченной эмпатии”.

Поэтому завтра я планирую захватить книг побольше, чтобы хватило. Стало быть, завтра, 13 апреля, я опять жду всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Приходите – будет интересно!