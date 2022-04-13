ВЦИОМ: За последние 30 лет индекс счастья в РФ вырос в 11 раз, а доля счастливых людей – вдвое

Определенно счастливыми в марте себя назвали 37% российских граждан, скорее счастливы еще 46%, в той или иной степени несчастливыми считают себя 14% россиян, подсчитал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Индекс счастья в марте текущего года составил 68 п., за год значение индекса выросло на 4 п. (64 п. в марте 2021 г.) и снизилось на 3 п. к ноябрю 2021 года», – говорится на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что 30 лет назад, в феврале 1992 года, было зафиксировано наименьшее значение индекса счастья – 6 п. Доля определенно счастливых людей на тот момент составляла всего 2%. После пикового негативного значения тридцатилетней давности процент определенно счастливых россиян рос, установив максимум в 39% в октябре 2015-го. С этого периода значение сохранялось в коридоре значений от 31% до 39%.

Также россияне считают, что их окружают в основном счастливые люди (43%) или счастливых и несчастных в окружении поровну (40%). Лишь каждый десятый видит вокруг в основном несчастливых людей (10%). Социальный индекс счастья в марте достиг максимума с 2017 года, составив 60 п.

Жители мегаполисов реже, чем жители небольших городов, сообщали, что счастливы (Москва и Санкт-Петербург – 76%, города-миллионники – 77%, города с населением 100 тыс. – 89%). Больше всего счастливых россиян живет в Южном федеральном округе – 87%, а жители Северо-Западного чаще считают себя несчастливыми (23%). В окружении жителей Южного и Дальневосточного федеральных округов больше счастливых людей (по 48%). О том, что среди их знакомых больше несчастливых, чаще сообщали в Сибирском федеральном округе (16%).

Индекс счастья показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет»). Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от –100 до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают.

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