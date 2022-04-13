Псаки заявила о планах Запада передать Украине артиллерию

США вместе с другими странами Запада работают над поставками Украине артиллерии, а помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел с должностными лицами в Киеве разговор по вопросам оказания военной помощи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Стремясь ускорить поставки, – как вы все знаете, мы обязались выделить [на эти цели] 1,7 млрд долларов, – мы также работаем над тем, чтобы передать Украине недавно запрошенные ими в диалоге между нашими двумя странами [вооружения]. И мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнерами, как мы поступили в случае с С-300 и передачей взамен батареи Patriot», – сообщила официальный представитель президента Джо Байдена, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности. Вашингтон изучает вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать в том числе военные аэродромы на территории России.

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