 

Финляндии предрекли замедление роста ВВП вдвое из-за санкций против России

13.04.2022, 3:47, Новости дня
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Экономический рост в Финляндии замедлится вдвое по сравнению с прогнозируемым ранее в связи с введенными против РФ санкциями, сообщило Bloomberg со ссылкой на полученные им данные исследовательской организации Labour Institute for Economic Research LABORE.

Согласно прогнозу, представленному организацией в октябре 2021 года, рост ВВП Финляндии в 2022 году ожидался на уровне 3,5%. Однако позже прогноз был скорректирован до 1,8%. Указывается, что в 2023 году рост ВВП Финляндии может составить всего 1,5%, а в 2024 – 1,4%, передает ТАСС.

Утверждается, что замедление темпа экономического роста в Финляндии связано с введенными против РФ санкциями, нанесшими ущерб финской экономике, нежеланием финского бизнеса продолжать свою деятельность в РФ, «застоем» в торговле с российской стороной, а также «ухудшением экономических перспектив в Европе в целом».

Накануне в США отметили, что рост цен на топливо, гигантские счета за коммунальные услуги и подорожание продовольственных продуктов негативно отражается на настроении европейцев поддерживать антироссийские санкции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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