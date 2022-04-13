 

Мнение: Директор по инклюзивости

13.04.2022, 3:45, Разное
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Директор по инклюзивости

Activision Blizzard объявила о новом назначении. Компания наняла Кристен Хайнс в качестве директора по вопросам разнообразия, справедливости и интеграции. Она начнет выполнять эту роль с 25 апреля 2022 года и будет отчитываться непосредственно Джули Ходжес, директору по персоналу.

Круг обязанностей Хайнс широк: за последующие пять лет она должна добиться того, что женщины и небинарные особы будут составлять половину всех сотрудников компании. В настоящее время женщин в штате всего 24%, а представители обделённых этнических групп составляют 36%.

Хайнс также будет сотрудничать со всеми игровыми командами и следить за тем, чтобы в игровом дизайне были учтены разнообразные и инклюзивные точки зрения, включая сюжетные линии, развитие персонажей и взаимодействие с сообществом.

Сама она уже оценила игровую отрасль как область с исторически сложившейся недостаточной представленностью ущемлённых групп и полна решимости добиться прогресса в создании рабочего пространства, в котором ценят прозрачность, справедливость и инклюзивность.

https://m.igromania.ru/news/115262/Direktor_po_inklyuzivnosti_Activision_Blizzard_budet_uchastvovat_v_razrabotke_igr.html – цинк

Прекрасно все. Особенно открытое признание про то, что людей набирают по расовым квотам.

Источник: Colonel Cassad



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