 

День Ипатия Чудотворца: Народные приметы и традиции 13 апреля

13.04.2022, 2:57, Разное
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История

В этот день православная церковь вспоминает святого Ипатия, который был епископом Гангры в Малой Азии при Никейском соборе, который носил основные догматы христианства. В 325 году с ним случилось несчастье: возвращаясь домой, святой стал жертвой нападения раскольников, которые набросились на него с кольями и камнями. Смертельный удар Ипатий получил от женщины – в этот же момент она помешалась и принялась изувечивать себя камнем. Только придя на могилу Ипатия, обидчица смогла исцелиться.

Традиции

Если в этот день девушке попросить святого о том, чтобы беременность и роды протекали хорошо, то так и будет. С какой бы просьбой к Ипатию 13 апреля не обратились представительницы прекрасного пола, она будет исполнена.

Что нельзя делать 13 апреля

В этот день стоит обратить внимание на свой внешний вид, в частности на одежду. Ни в коем случае нельзя надевать вещи с левого рукава – так можно притянуть в свою жизнь беду. Если вы заметили, что вещь надета или застегнута неправильно, ее нужно заменить другой. Также 13 апреля не стоит тратить последние деньги на покупку одежды, в противном случае купленная вещь обречет хозяина на нищету.

Народные приметы

13 апреля обращайте внимание на знаки природы. Синее небо и прозрачные облака предсказывают дождь, солнце в этот день говорит о наступлении теплого лета. Молния в День Ипатия Чудотворца сигналит о скорой засухе, а гроза – о дождливом лете. Если в небе показались стаи перелетных птиц, ждите теплую весну.



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