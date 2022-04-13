СМИ: Дарья Жукова и Ставрос Ниархос переехали из Нью-Йорка на Сардинию

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сменили место жительства – теперь они живут на острове Сардиния, входящем в состав Италии. Об этом сообщил колумнист издания NY Daily News Ричард Джонсон.

По его словам со ссылкой на свои источники, галеристка и наследник греческой судоходной компании тайно переехали на Сардинию в марте. Тогда же бывший муж Дарьи и отец ее двух старших детей Роман Абрамович выставил на продажу свой футбольный клуб “Челси”. Как сообщают инсайдеры, Дарья забрала 12-летнего сына Аарона Александра и 9-летнюю дочь Лею из частной школы на Манхэттене. Последние несколько дней папарацци дежурили у ее дома на Верхнем Ист-Сайде, но безрезультатно.

Как пишет Ричард Джонсон, “хотя семья Ниархоса владеет собственным островом в Греции, пара укрылась на острове Сардинии, который пустует в межсезонье. Все потому, что у отца Дарьи, бизнесмена Александра Жукова, там есть отель. Сами супруги не комментируют колонку журналиста – в своих соцсетях Дарья не появлялась с Нового года.

Напомним, Дарья Жукова и Ставрос Ниархос вместе с 2017 года. В том же году она объявила о расставании с Романом Абрамовичем. Сейчас Дарья и Ставрос воспитывают годовалого сына Аарона и дочь Лею от первого брака Жуковой, а также общего сына Филиппа, о рождении которого СМИ писали прошлым летом. Лишь в интервью, которое увидело свет в начале ноября, она говорила о рождении еще одного ребенка как о свершившемся факте:

Материнство в 40 отличается от материнства в 29. Приоритеты выстроены более правильно. Жизнь словно замедляется в пользу ­семьи.

Новый 2022 год супруги встретили в Санкт-Морице, который имеет для них особое значение, ведь именно здесь они сыграли свою пышную свадьбу в январе 2020-го через год после того, как зарегистрировали свои отношения. Торжество прошло в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды.

Дарья Жукова с Аароном и Леей, 2017 год