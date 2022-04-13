 

Ким Кардашьян опубликовала новые фото с Питом Дэвидсоном и рассказала, за что любит его

13.04.2022, 2:50, Разное
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Ким Кардашьян становится все откровеннее и со своими подписчиками, и с журналистами. Вчера 41-летняя бизнесвумен и телезвезда опубликовала в своем блоге новые фото со своим 28-летним возлюбленным Питом Дэвидсоном. Судя по одежде, кадры были сделаны в закусочной после премьеры нового реалити-шоу Ким, ее мамы и сестер, которое называется The Kardashians. Это был первый официальный выход пары в свет за все время романа.

Почти одновременно с этим вышло новое интервью Ким. Изданию Entertainment Tonight многодетная мама и с недавних пор незамужняя женщина рассказала, за что она любит своего нового бойфренда и как они проводят время вместе. Ответ оказался донельзя милым – она любит Пита просто за то, что он есть:

Он просто очень искренний, и это просто очень весело – тусоваться и ничего не делать, а потом смотреть телевизор и снова ничего не делать. Я очень люблю найти кого-то, с кем можно ничего не делать. Это лучшее.

Звезда реалити-шоу и владелица многомиллионного бизнеса также призналась, что им обоим комфортно вместе и что вся семья поддерживает ее выбор. Это же подтвердила и сама Крис Дженнер:

Мне нравится, что он добрый и заботливый. Он очень вдумчивый человек. И мне нравится химия, которая, между ним и Ким, это так мило,— рассказала она.

Ким обещала поделиться подробностями своего романа в новом сезоне реалити-шоу об их семье, который стартует 14 апреля. Кардашьян и раньше говорила, что в новом сезоне расскажет, как начались их отношения, и другими деталями, “которые все хотят знать”. При этом сам Пит Дэвидсон в сериале не появится.

Напомним, о романе между Питом Дэвидсоном и Ким Кардашьян заговорили в ноябре прошлого года. Сначала оба сходили вместе в парк развлечений в Калифорнии, а спустя несколько дней поужинали в Нью-Йорке, в ресторане, расположенном в родном для Пита районе Стейтен-Айленд. А 16 ноября комик и соведущему программы Saturday Night Live Пит Дэвидсон отметил свой 28-й день рождения в компании Ким и ее мамы Крис Дженнер. Фото компании появилось в сети. С тех пор Ким Пит перестали скрываться.

С тех пор Пит сделал татуировку, посвященную своей девушке, а она не так давно подтвердила отношения с молодым человеком, опубликовав их первые совместные снимки в своем аккаунте. При этом только в начале марта Ким официально развелась с рэпером Канье Уэстом. Сам он не в восторге от нового избранника своей бывшей жены и не раз публично высказывался против него. За агрессивные посты его даже блокировали в социальных сетях.



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