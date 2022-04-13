Электрокроссовер Toyota bZ4X дебютировал на японском рынке

Новый электрический кроссовер Toyota bZ4X презентовали на рынке Японии.

Автомобиль выполнен при сотрудничестве с брендом Subaru. Разработчики предусмотрели современную архитектуру e-TNGA. В начальной комплектации применили электрический мотор с отдачей 205 л.с. Новый паркетник способен разогнаться до сотни за 7,5 секунд. В полноприводном исполнении задействовали два электромотора, которые выдают 215 л.с. Предельная скорость электрокара достигает 160 км в час.

Также значится, что новый кроссовер имеет запас хода до 600 километров в максимальной комплектации. В более производительной версии, с учетом увеличенного веса, автономность кроссовера Toyota bZ4X достигает 540 километров.