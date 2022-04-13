 

Для удаления из воздуха углекислого газа нужны пластиковые отходы

13.04.2022, 2:40, Разное
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Ученые рассказали о том, что они смогли создать новый способ удаления углекислого газа из воздуха. В этом помогут пластиковые отходы.

В процессе исследовательской работы было выяснено, что пиролиз пластмассы с ацетатом калия приводит к образованию пористых частиц, которые могут удержать примерно до 18 процентов углекислого газа.

Эксперты уже подсчитали выгоду от использования нового метода. Если современные установки для улавливания углекислоты за тонну газа требуют 80-160 долларов на расходные компоненты, то метод, основанный на пиролизе пластиковых отходов, стоит всего 21 доллар за тонну.



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