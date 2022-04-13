В Херсоне на Аллее Славы зажгли Вечный огонь
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В освобожденном городе Херсоне на Аллее Славы Героев Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь.
Об этом передает RT в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что флаги РФ подняли над зданием администрации города Херсона и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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