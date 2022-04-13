 

СК рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России

13.04.2022, 2:25, Новости дня
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Следственный комитет РФ рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из РФ будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», – сказала она ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из РФ и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах России, до их возвращения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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