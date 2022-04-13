СК рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России

Следственный комитет РФ рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из РФ будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», – сказала она ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из РФ и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах России, до их возвращения.

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