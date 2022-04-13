СК рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Следственный комитет РФ рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из РФ будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», – сказала она ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из РФ и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах России, до их возвращения.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет