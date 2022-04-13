Антонио Бандерас и Николь Кемпел приняли участие в традиционном пасхальном шествии в Малаге

Антонио Бандерас, который сейчас живет в Лос-Анджелесе, вернулся в родную Испанию. И на этот раз не на съемки, а чтобы исполнить свой долг верующего католика. Актер принял участие в ежегодной торжественной процессии Maria Santisima de Lagrimas y Favores procession в одном из храмов Малаги. Перед шествием, которым по традиции начинается Страстная неделя, предшествующая католической Пасхе, к Антонио присоединилась его 42-летняя возлюбленная Николь Кемпел. Примечательно, что именно на такой церемонии 7 лет назад 61-летний актер представил ее своим родственникам – матери Ане и брату Хавьеру.

Несмотря на опасения поклонников относительно здоровья актера – полтора года назад Бандерас переболел коронавирусом – он доказал, что сейчас находится в хорошей форме и полон сил. Под драматический бой барабанов вместе с другими верующими церковного братства Тears and Favours он пронес изображения Иисуса Христа и Девы Марии в натуральную величину по улицам города. Все участники церемонии были одеты в специальные белые рясы. Многие из шествующих скинули свои сандалии и шли босиком.

Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Напомним, о романе Антонио Бандераса и Николь Кемпел, банкира из Голландии, стало известно почти 10 лет назад – в мае 2014 года. Тогда пара попала в объективы папарацци во время отдыха на одной из вечеринок в Каннах. Новый роман актера начался после того, как он развелся с супругой Мелани Гриффит, с которой прожил в браке 18 лет.

Пять лет назад, в марте 2017-го, актер пережил сердечный приступ. Тогда жизнь ему спасла находившаяся рядом Николь.

Накануне вечером, перед тем как случилось это событие, у Николь разболелась голова. В доме не было никаких лекарств, поэтому она пошла в аптеку за обезболивающими. Купила аспирин, последнюю пачку. А на следующее утро, когда у меня начались симптомы и я ясно понял, что происходит, она положила мне на язык одну из таблеток аспирина. Это спасло мне жизнь, – рассказывал Антонио.

Последний раз пара выходила в свет осенью прошлого года. Влюбленные до сих пор счастливы и без штампа в паспорте.

Если вы намекаете на свадьбу, думаю, ее не будет. Свадьба – дорогое удовольствие: ты платишь, чтобы вступить в брак, а чтобы выйти из него, платишь еще больше, – признавался актер в интервью HELLO!.

К тому же их отношения прошли проверку не только временем, но и расстоянием: в 2020 году их на время разлучила пандемия коронавируса – Николь провела карантин в Женеве, пока Антонио находился в Малаге.