 

Найден новый способ борьбы с атрофией скелетных мышц

13.04.2022, 1:15, Разное
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Ученые из Российской Федерации сообщили, что с атрофией скелетных мышц грызунов связан фермент протеинкиназа GSK-3. Для терапии заболевания необходимо заблокировать работу данной белковой структуры.

От работы скелетных мышц зависит функционирование опорно-двигательного аппарата. Этот тип мускулатуры отвечает за дыхание, движение голосовых связок и, например, ходьбу. Если человек не уделяет достаточного времени физической активности, то некоторые мышцы ослабевают, теряют массу, а это может привести к атрофии.

Терапия атрофии длительная и непростая, но созданный российскими учеными ингибитор фермента протеинкиназа GSK-3 способен приостановить процесс развития заболевания.



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