 

Детские травмы повышают риск развития рассеянного склероза у женщин

13.04.2022, 1:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Норвегии определили, что между детскими травмами и риском рассеянного склероза есть связь. Выяснилось, что в результате травмирования психики работа мозга навсегда изменяется.

Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, поражающее мозг и другие отделы центральной нервной системы. Риск развития заболевания зависит от генетики, дефицита витамина D, лишнего веса и заражения вирусом Эпштейна-Барр.

В исследовательской работе приняло участие 78 тысяч женщин из Норвегии. Более 14 тысяч признались, что подвергались насилию в детском возрасте, что также повлияло на риск развития рассеянного склероза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Ученые: Коронавирус поражает клетки ротовой полости человека

23.04 / “Начинает раздражать украинцев”: политолог Дудчак об обращении Зеленского к Путину

01.03 / Выходим из зимней спячки: каких витаминов нам не хватает весной?

26.09 / Типичная курица – Личное мнение

10.07 / Москвичей, имеющих при себе менее 20 тысяч рублей, оштрафуют за нищенство

01.08 / Пожар произошел в кафе в центре Москвы

25.11 / Мнение: Бутафория проверок QR-кодов…

02.01 / Трамп раскритиковал решение Сената США

12.06 / У коронавируса SARS-CoV-2 обнаружена ахиллесова пята

28.09 / Экс-супруг Лолиты Милявской перенёс 6 операций после несчастного случая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика