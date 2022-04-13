Детские травмы повышают риск развития рассеянного склероза у женщин

Ученые из Норвегии определили, что между детскими травмами и риском рассеянного склероза есть связь. Выяснилось, что в результате травмирования психики работа мозга навсегда изменяется.

Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, поражающее мозг и другие отделы центральной нервной системы. Риск развития заболевания зависит от генетики, дефицита витамина D, лишнего веса и заражения вирусом Эпштейна-Барр.

В исследовательской работе приняло участие 78 тысяч женщин из Норвегии. Более 14 тысяч признались, что подвергались насилию в детском возрасте, что также повлияло на риск развития рассеянного склероза.