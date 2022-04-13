Мнение: Ютуб не работает – частично

Думал, что это только у меня – что-то связанное с браузером или с работой провайдера. Но оказалось, нет:

Сбой сервиса Youtube 12.04.2022г. Сегодня 12 апреля 2022 наблюдаются перебои в работе приложения Youtube и веб-версии сайта youtube.com.

Похоже, Роскомнадзор? Кто б еще так избирательно глушил Ютуб?

Вообще, чисто теоретически – это интересно. Меня уже спрашивали на первом стриме – как, мол, так получилось, что в России отрубили Инстаграм (на который были завязаны не только миллионы личных аккаунтов, но и самые разные бизнесы) – и… ничего? То есть – вообще ничего, ни малейшей общественной реакции, ни шума, ни крика? Я в ответ только плечами пожал – а что тут ответишь? Терпилы!

Но сейчас грядет эксперимент №2. Ютуб – это даже не Инстаграм, это вообще, наверно, САМЫЙ популярный в народе интернет-инструмент. Причем – во всех слоях населения, от молодых до пенсов, от бедняков до самой что ни на есть “элиты”. Отобрать у народа Ютуб – это в буквальном смысле отобрать у ребенка любимую игрушку.

И? Действительно ли “ребенок” настолько апатичен и выдрессирован, что даже лишение Ютуба воспримет как должное? И даже не поскандалит?!