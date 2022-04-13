Мнение: Письмо: “Перестрадай и живи дальше”

Вот для иллюстрации возьмем письмо, которое только что пришло, и посмотрим, как “девушка-минус” пытается стать “девушкой-плюсом”, то есть пытается из зависимости выйти в обособленность, вместо того, чтобы стать приятным и интересным партнером, то есть сделать партнерство с собой желательным.

junge_frau

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я чувствую, что во мне борятся рассудок и корона, но одно от другого отделить не могу. Помогите, пожалуйста.

Мое предыдущее письмо https://evo-lutio.livejournal.com/1504692.html

Спасибо, за разбор! После прочтения пришла в адекват и поняла, что Стас без меня не умрет уж точно.

(“Не умрет уж точно” – вот планка притязаний автора. Любовь – это когда без нее человек “умрет уж точно”. Между планкой и реальностью – пропасть. Как это влияет на желание обособиться, понятно?)

Я слетала на конференцию и потом мы поругались. Он на меня обиделся, что я ему не писала, я на него, что он мне не писал, все на фоне того, что коллега-то меня поддерживал и проявлял внимание. Я съехала и стала встречаться с коллегой, о котором писала в предыдущем письме.

Он убедил меня, что ему нужны отношения со мной. Я понимала, что вряд ли что хорошее выйдет, что я не изменилась, но не смогла отказать себе в этом.

(Автор не верила в перспективу вроде бы из своей негодности, но заставляла убеждать себя мужчину. Как у них так получается? Хоть довольны собой, хоть недовольны, но всегда орудуют щипцами)

Мы очень много времени проводили вместе, я практически жила у него. Но часто при обсуждениях каких-то дел и поездок он заводил разговор о том, что люди должны быть отдельными и самостоятельными, чтобы не надоесть друг-другу. А мне не хватало близости, я обижалась и «е***а мозги», как он это называл.

(Звездочки поставила я, автор не только выносит мозг, но и матерится в письме как хабалка. Не пишите в письмах матом, народ, противно читать)

Например, мне было обидно, что он не написал мне, я, наверное, лупила скалкой. Самой противно было, но мне казалось, что если я нужна и обо мне думают, то напишут, как это было в самом начале. А у меня в голове, если не нужна, то уйдууууу, не хочу, как те два года, стелиться, а потом психовать, что прогнулась, а потом чтобы меня на этот весь неадекват послали. Я и сама писала, стараясь утихомирить свои запросы, чтобы не изливаться пассивной агрессией. Иногда получалось.

(Все письмо автор мечется между “если не нужна, уйду” и “он убедил, что нужна”. Ни одной мысли, как стать интересней и приятней. Нет даже фокуса в эту сторону. Как думаете почему?)

Или мы гуляли в компании друзей, а он много общался с девушкой, которая меня бесит. Вроде умом понимаю, что мы целыми днями вместе (работаем удаленно) и ему, как и мне, хочется пообщаться с другими людьми, но как-то мне чувствовалось, что он хочет быть словно свободным парнем и привлекать девушек. Не знаю, смотрю на другие пары, они общаются с другими людьми в компании, но потом как-то коснутся друг-друга или посмотрят так, что сразу понятно, что они вместе. А здесь так не было и мне было ревниво и грустно. А когда я сама его так обнимала и касалась, то он иногда называл меня пидором.

(Из-за того, что автор хабалка-со-скалкой, мужчина ее не воспринимает как женщину. Но автор погружена в ревниво-завистливые самосожаления, не хочет стать симпатичней)

Хоть и с улыбкой, но как-то стремно это. Он говорил, что терпит е**лю мозгов потому, что я ему дорога и это доказательство его серьезного отношения. Что это единственное, что его бесит в отношениях. И что мне нужно привыкнуть, что он вот такой сухарь. И я головой с ним согласна, что нельзя прожить жизнь слипшись друг с другом, нужно интересоваться ещё другими многими вещами, но у меня не получалось. Я встречаюсь со своими подругами, занимаюсь здоровьем, которое сейчас не очень, ремонтом в моей квартире, иногда сильно ухожу в работу, но даже работа перестала мотивировать и мне не хочется ей заниматься. Какое-то маниакальное иногда желание его сожрать и зацикленность.

(Вот с этого состояния, измучавшись от голода и нужды, они и решают стать “независимыми девушками-плюсами”. Феминизм им в помощь. “Патриархат поработил, надо свергнуть власть мужчин”. Такой сценарий развивается в голове каждой липучки, потому что: 1) она не хочет позаботиться о себе, 2)она не хочет сделать что-то приятное мужчине. И в результате она зависимая и ненужная, тянет внимание, злится, уходит-приходит, снова тянет. Побесится и решит стать обособленной)

Я понимаю, что я рапунцель с огромными загонами, что я очень эмоционально зависима, что у меня завышенная и зависимая самооценка. Хотя он говорил, что у меня низкая самооценка, что мне нужно это исправлять.

(Он называет низкой самооценкой ее постоянные самоуничижения и вой голодной короны. Самоуважение у нее низкое, а не самооценка)

Я просила его по ней не бить хотя бы, говорила прямо какие вещи меня обижают, помочь мне, он говорил, что я должна справляться и разбираться с загонами сама. Это тоже обижало, словно с таким близким и врагов не надо. Кажется, что если человек близкий и я ему нужна, то для него я самая лучшая. Что он как-то бережнее обращается, что ли. Наверное, это запрос на высокую значимость, но мне казалось, что раз мы 2 года тогда проотношались, а потом он вернулся и хотел отношений, то она должна быть достаточно высокой.

Я хожу к психотерапевту и стараюсь над собой работать. Но пока что не очень успешно, видимо.

Я решила, что мне нужно постараться отвязать от него свою самооценку и вообще понять чего я хочу. А то все мои желания стали с оглядкой на него опять, как он оценит и воспримет.

Я взяла отпуск и уехала одна к морю, посмотреть как мне будет с самой собой и кто я вообще такая.

(Обособилась. Сидит с фокусом прилипшим к короне, смотрит)

Там я знакомилась с мужчинами, потому что это, видимо, единственный способ утешения для меня. Наверное, это кормление короны, я не знаю. А пару дней просто гуляла одна и смотрела на море. Мне было спокойно.

Он мне писал каждое утро, в течение дня тоже, но не скучал особо, как я понимаю. Когда я прямо спросила соскучился ли он, то ответил, что «немного».

Когда я приехала, он был рад, но потом завёл разговор о том, что нам чаще надо проводить время раздельно.

Он говорил, что он уже был женат и когда люди вместе постоянно, то они надоедают друг-другу, что люди должны быть независимыми, чтобы была возможность скучать. Что мы живем вместе, а ему иногда хочется просто провести вечер в одиночестве. Что он привык заботиться о себе сам. Что он не хочет, чтобы я это неправильно восприняла, потому что он это делает для того, чтобы сохранить наши отношения, так как хочет со мною быть. И эта его потребность в одиночестве не значит, что ему плохо со мной.

(Ему хорошо с ней, когда она гуляет с другими мужчинами)

Я говорила, что если отношения развиваются нормально, то людям наоборот хочется больше быть вместе, это происходит само. А если хочется отдаляться, то это деградация отношений и дальше будет хуже. Что я ему «е** мозги» потому, что мне не хватает близости, а так мне будет ещё хуже и все закончится плачевно.

Не знаю, зачем я это говорила. Наверное, пытаясь его переубедить, хотя понимала, что хоть лбом ты убейся, если ему нужно больше свободы, то я ничего тут не поделаю.

(Видите, она мечется между стремлением объяснить Глупыше, что такое близость, и согласием обособиться. Но ни одной мысли у нее нет на тему перестать выгрызать ему мозг, общаться, но не грузить его. Он ей прямо говорит, что она не должна постоянно душить его своим нытьем. Но она не думает в эту сторону вообще. Как думаете, почему?)

Поэтому по итогу я предложила оставить этот разговор и провести выходные нормально. Он ещё продолжал разговор, что нужно сближаться медленнее, что ему нужно привыкать, что это его потребность и ничего тут не поделаешь, иначе он будет раздражаться и срываться на мне, я сказала, что если у него есть такая потребность, то мы получается никогда не будем жить вместе. Что эти отношения-расставания уже три года, мы уже друг-друга знаем и ничего нового не будет. Что тогда в этих отношениях нет смысла. Он сказал: «ты че, со мной расстаёшься что ли? я не хочу». Я на это не ответила, мне тяжело озвучивать такое.

А сама все выходные с ним внутренне прощалась. Я собрала немногие свои вещи и спустила их в машину, когда мне нужно было выйти по делам. Он увидел и сказал о том, что уезжает по делам только на три дня и зачем я собираю вещи, «ты что, возвращаться ко мне не собираешься?». Я ответила, что я его очень люблю и ни в чем не виню, что я надеюсь он встретит нужного человека, мы попробовали жить вместе, ему не понравилось и ничего не изменится. Попросила прощения что е**ла мозги и ограничивала свободу, что мне жаль, но я не могла по-другому. Что я бы хотела, но не смогу находиться в таких же отношениях, как были два года. Мне это не подходит, я не вывезу.

(Все-таки решила обособиться. Но мееедленно, чтобы он удержал и вернул)

Он сказал, что я в одно лицо все решила, что так нельзя. Я сказала, что он сам все решил и я так не смогу. Спросила, проведём ли вечер вместе или уже не возвращаться. Он сказал вернуться.

Я вернулась, вечером мы пошли прогуляться, мне хотелось, чтобы утро не наступало. Я смотрела какой он красивый, какой он умный и мне было так грустно, так жаль. Говорила много комплиментов, ему было приятно, он удивлялся, чего это я такая нежная сегодня.

Утром спросил почему я грустная и что планирую делать. Я ответила, что без разницы что я планирую делать, вчера все обсудили. Он сказал, что я сама себе что-то придумала, но ведь я могу и раздумать. Я повторила, что я его люблю, он меня нет, было достаточно времени, ничего не изменится и мне нечего тут ловить. Что он самый лучший мужчина и мне очень жаль. Он спросил написать ли, когда долетит, я мотнула головой «нет» и вышла из машины, потому что не хотелось при нем реветь, его бесят мои слёзы, да и зачем ему их показывать, разжалобить его мне не хочется.

Вечером написал, что долетел. Я поставила лайк на сообщение и все. Мне показалось, что совсем молчать будет щипцами. Но и какой-то диалог поддерживать тоже не хочется. Только себе хуже. И ещё я понимаю, что таким образом он показывает, что пока что ждёт, что моя истерика пройдёт и я изменю решение, соглашусь с его условиями. Мол, «у тебя есть немного времени, пока я не вернулся в Тиндер».

Я знаю, что он сделает именно это, потому что во время любовных переживаний своих друзей это была его рекомендация всегда. И меня злит, что он несерьезно относится к моему уходу, но и страшно «упустить время», а потом увидеть его с другой и пожалеть.

Наверное, он прав в своих рассуждениях на тему отношений, только так их можно здраво построить и не быть жалкими женатиками (его фраза). Мне очень страшно пожалеть о своём поступке, потому что он правда старался, я это видела. Но мне кажется, что я правильно сделала. Потому что зачем мне быть в отношениях с человеком, который меня не любит, а старается меня не бросить.

(Автор вроде и обособилась, но хочет дать шанс тому мужчине, который будет ее любить, то есть выносить ее грузилово. Еще один раз попробует и решит, что мужчины не нужны)

Никто счастлив от этого не будет. Я же не чемодан без ручки, какая есть, неправильная и дурная, но я же человек. Пусть и с щипцами и скалками, но все-таки ушла. Какой бы коронованной и с багами я не была, мне все равно хочется быть любимой и счастливой. А с ним мне постоянно казалось, что я ничего для него хорошего и ценного сделать не могу, кроме того чтобы отвалить от него и дать ему свободу.

(И она ни для кого ничего сделать хорошего не может, вот в чем беда. Не может и не хочет)

Возможно, потом я сама смогу измениться и что-то нормальное у меня начнёт получаться в отношениях, а может и не получится ни с кем. Но я этого очень хочу. Сейчас планирую переехать к морю на лето и усиленно работать. Простите за сумбур, но сейчас меня качает от «ты дура, он прав, возвращайся, пока есть возможность» до «ничего не получится, грустно, но сейчас ты уж точно не можешь ему дать то, что ему нужно. ему нужен другой человек, а ты не подходишь. перестрадай и живи дальше».

(Липнуть к этому или обособиться, липнуть к другим или обособиться – разницы почти нет)

А ещё боюсь, он будет писать и как реагировать чтобы моя качка не усилилась от этого – не знаю.

Спасибо, если прочли.