 

Военкор: Около тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе

13.04.2022, 1:00, Новости дня
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В Мариуполе сдались в плен около тысячи украинских морпехов, сообщил репортер ВГТРК Александр Сладков. По другим данным, в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.

«1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР. Наблюдаю за процессом. 300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. Здоровых может быть более 800. Если все завершится по плану, [то] оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им. Ильича, падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе. Тогда остается «Азовсталь» с нацистами», – написал Сладков в своем Telegram-канале.

По другим данным, в Мариуполе сдались два батальона ВСУ, среди них более 200 раненых, сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Накануне российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.

Напомним, в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.

В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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