Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на попавших в плен украинских военных.

Зеленский выступил с утверждением, что Медведчук якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу». Президент Украины сослался на то, что Медведчук на фото одет в военную форму, и предложил РФ обменять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на попавших в плен украинских военных, передает РИА «Новости».

«Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – сообщил Зеленский.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).

В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.

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