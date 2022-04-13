Мнение: Капитуляция 36-й бригады морской пехоты в Мариуполе

Хорошие новости из Мариуполя.

Сообщают, что капитулировали силы противника оборонявшие завод Ильича.

В ночь с 10 на 11 они попробовали прорваться, но понеся тяжелые потери, откатились на завод или же разбежались по округе (где часть из них была убита или попала в плен – видео с допросом замполита бригады https://t.me/boris_rozhin/41836 / опрос пленных попавшихся при неудачной попытке прорыва https://t.me/boris_rozhin/41834)

Так как у них уже ощущался критический недостаток боеприпасов и прочего снабжения, они приняли решение сдаваться.

Процесс уже начался.

Сладков сообщает, что сдалось около 1000 человек, из них 300 раненых (из них 90 тяжелых) Фото сдачи в плен тут https://t.me/boris_rozhin/41843 (видео обещают позже)

Пегов пишет о двух капитулировавших батальонах и 200 раненых. (501-й батальон капитулировал ранее)

В целом, это пока выглядит как самая крупная сдача в плен с начала войны.

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