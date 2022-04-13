Король Нидерландов Виллем-Александр отпраздновал свое 55-летие заранее

Король Виллем-Александр отпраздновал свое 55-летие на две недели раньше. В понедельник он вместе с супругой королевой Максимой посетил праздничный концерт в Театре на площади Врийтхоф в Маастрихте.

Напомним, что день рождения короля или королевы в Нидерландах отмечается как национальный праздник. Виллем-Александр родился 27 апреля, поэтому – со дня его коронации 30 апреля 2013 года, – эта дата стала праздничной. Кроме того, изменилось и название праздника. До Виллема-Александра Нидерландами 123 года правили женщины, поэтому голландцам пришлось какое-то время привыкать, что теперь они отмечают День короля, а не День королевы.

Как правило, отмечание национального праздника проходит очень бурно, причем, все города Нидерландов украшаются флагами, лентами и шарами оранжевого цвета – символа правящей семьи Оранских-Нассау. Но после начала пандемии коронавируса королевская семья перешла на камерные празднования. В этом году Король Виллем-Александр и королева Максима посетили Theater aan het Vrijthof – Театр на площади Врийтхоф. Оперная труппа театра Opera Zuid совместно с филармоническим оркестром приготовили для монарха и его гостей программу, посвященную звукам города Маастрихт.

На концерт король пришел в классическом темном костюме, а королева облачилась в бархатное платье с горизонтальными атласными вставками на юбке и разрезами на рукавах.

Празднования этим не ограничатся. Виллем-Александр решил сделать соотечественникам подарок на свой день рождения. Он пригласил их отметить вместе с ним, включив 27 апреля трансляцию посвященного ему концерта по телевидению.

Король Виллем-Александр, королева Максима, принцессы Алексия, Ариана и Амалия 27 апреля 2018 года Празднование Дня короля 27 апреля 2019 года Король Виллем-Александр и королева Максима 27 апреля 2020 года