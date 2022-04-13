Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде

Началась последняя глава судебной тяжбы голливудской звезды Джонни Деппа с бывшей женой Эмбер Херд. Вчера экс-влюбленные, ранее избегавшие друг друга, наконец, встретились лично в зале суда Вирджинии – спустя два года после неудачной попытки Деппа обелить свое имя после публикации британского таблоида The Sun, в которой Джонни назвали “избившим жену”.

Тогда актер потерпел неудачу – судья Высокого суда Лондона постановил, что он неоднократно нападал на Херд и заставлял ее опасаться за свою жизнь. Но сейчас, уверены адвокаты звезды, правда будет на его стороне и Эмбер придется ответить за статью, опубликованную в Washington Post, где она рассказала про свой опыт абьюза со стороны Деппа. Впрочем, на днях Эмбер написала в соцсетях, что имени его напрямую не называла, а говорила о проблеме вообще:

Я никогда не упоминала имени Джонни, я лишь писала о цене, которую женщины платят за то, что выступают против мужчин, находящихся у власти. И я продолжаю платить эту цену, но надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше. И Джонни тоже. Я продолжаю любить Джонни, и мне очень больно вновь обсуждать подробности нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира, – написала Эмбер.

Сработали ли такие доводы в защиту Херд в суде, покажет время. Но на стороне Деппа серьезное подкрепление из бывших возлюбленных актрисы – Илон Маск и Джеймс Франко. Обоим приписывали интрижку с Эмбер, когда та еще была в браке с Деппом. На слушаниях также появится друг Деппа, актер Пол Беттани, переписка с которым для Джонни сыграла злую шутку.

Напомним, что в сообщении другу в 2013 году Депп предложил расправиться с Эмбер Херд, с которой на тот момент еще не состоял в отношениях. Переписка, содержащая контекст насилия, стала достоянием общественности. В декабре, выступая на суде по делу Депп-Херд Бретанни отметил, что Бреттани, выступая в суде по делу, отметил, что обнародование переписки “разрушило представления о неприкосновенности частной жизни”.

Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились во время съемок “Ромового дневника” в 2011 году и поженились четыре года спустя. Их отношения оказались в центре внимания в 2015 году, когда тогдашний министр сельского хозяйства Барнаби Джойс пригрозил усыпить их собак Пистол и Бу после того, как они были контрабандой ввезены в Австралию. Это стало началом черной полосы в жизни Деппа. В 2016-м году Эмбер подала на развод с Джонни, попутно обвинив его в Джони в домашнем насилии. В своих показаниях в лондонском суде Херд сказала, что Депп превратится в ревнивое альтер-эго, “монстра”, после того, как он накачался наркотиками и алкоголем и угрожал убить ее. Она подробно описала 14 случаев насилия, когда, по ее словам, актер душил, бил ее кулаками по голове и пинал. После таких заявлений, звездная карьера Деппа рассыпалась как карточный дом.

Из-за разборок с Херд его даже лишили роли Грин-де-Вальда в продолжении “Фантастических тварей”. Злого волшебника вместо Джонни в фильме сыграл Мадс Миккельсен.