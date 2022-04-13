Советник по нацбезопасности США – цель Вашингтона — «независимость» Украины и «изоляция» России

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Украина была «независимой», а РФ — «изолирована», пишет Insider. Как отметил чиновник, США собираются сделать всё от них зависящее, чтобы помочь Украине достичь её целей, оказывая ей военную поддержку и поддерживая мощные антироссийские санкции.



AP

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Украина была «независимой», а РФ — «изолирована». Таким образом США ужесточили свою позицию по этому вопросу в то время, как пошёл уже второй месяц с момента ввода российских войск на Украину, пишет Insider.

В интервью каналу NBC News Салливан сообщил ведущему Чаку Тодду, что администрация Байдена будет продолжать оказывать необходимую помощь, а также поставлять дополнительные ресурсы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Наша политика ясна: мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь Украине добиться успеха. А именно… президент Зеленский и демократически избранное правительство Украины определят, что будет представлять собой этот успех», — заявил он.

«Нам нужно продолжать оказывать им военную поддержку и сохранять мощные экономические санкции для улучшения их положения и позиций за столом переговоров», — добавил Салливан.

Советник по нацбезопасности также отметил, что США рассчитывают на будущее, в котором Украина будет существовать без российского вмешательства, а Россия, по сути, будет загнана в угол.

«В конечном счёте мы бы хотели видеть свободную и независимую Украину, ослабленную и изолированную Россию, а также ещё более сильный, сплочённый и решительный Запад, — подчеркнул он. — Мы считаем, что все эти три цели в пределах досягаемости, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать украинцев в их усилиях по выполнению этих задач».