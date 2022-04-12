 

Витамины могут плохо усваиваться из-за неправильного питания

12.04.2022, 23:53, Разное
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Диетолог из РФ рассказала, что витамины могут не усваиваться в организме человека даже при чрезмерном потреблении препаратов и пищи с достаточным их содержанием.

Если верить мнению врача, многие люди сталкиваются с дефицитом определенных витаминов, хотя употребляют продукты, богатые полезными элементами. Все дело в неправильной готовке и хранении пищи, но иногда причина в неправильном питании. Когда нарушается баланс между витаминами и прочими нутриентами, то первые усваиваются хуже.

Чтобы справиться с этой проблемой, врачи берут анализы у пациента, прописывают курс лечения на основе определенных поливитаминов.



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