 

Нейробиологи рассказали, как ИИ распознает лица людей

12.04.2022, 23:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Соединенных Штатов Америки доказали, что системы на основе искусственного интеллекта распознают лица по аналогии с мозгом человека. Для этого компьютер выделяет отдельные области.

Чтобы обучить нейронную сеть было, собрано несколько сотен тысяч изображений. Среди них были фотографии 1700 людей и тысячи предметов. После этого нейронная сеть образовала отдельный участок для распознавания исключительно лиц людей.

Аналогичные процессы происходят и в мозге человека. Примечательно, что сети, обученные для распознавания объектов, плохо могут отличить лица людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Мнение: Эрдоган хочет отжать у Кремля среднеазиатский кошелек

27.06 / Продолжительность жизни может зависеть от размера ноги

29.07 / В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

18.10 / Джинсы – это маст-хэв: какие модели выбрать на осень-зиму, чтобы не отстать от трендов

04.01 / Медики рассказали, как восстановить организм после новогодних праздников

11.09 / IKEA предоставит российским однополым парам скидки 30%

28.06 / На Урале в подъезде жилого дома нашли голый труп

28.07 / Мир в огне – в буквальном смысле этого слова

05.04 / Случайности не случайны: 11 случаев необычной гибели людей

17.12 / Принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла представили рождественские открытки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика