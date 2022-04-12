Нейробиологи рассказали, как ИИ распознает лица людей

Ученые из Соединенных Штатов Америки доказали, что системы на основе искусственного интеллекта распознают лица по аналогии с мозгом человека. Для этого компьютер выделяет отдельные области.

Чтобы обучить нейронную сеть было, собрано несколько сотен тысяч изображений. Среди них были фотографии 1700 людей и тысячи предметов. После этого нейронная сеть образовала отдельный участок для распознавания исключительно лиц людей.

Аналогичные процессы происходят и в мозге человека. Примечательно, что сети, обученные для распознавания объектов, плохо могут отличить лица людей.