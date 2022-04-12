США объявили о передаче Украине «значительного числа» дронов-камикадзе

Соединенные Штаты доставили на Украину «значительное число» барражирующих снарядов Switchblade, сообщил представитель Пентагона.

Представитель Министерства обороны США сообщил, что «значительное число этих Switchblade сейчас на Украине». «Пройдет не так много времени, прежде чем остальные окажутся в стране», – приводит ТАСС слова представителя военного ведомства США.

В Пентагоне также сообщили, что доставка на Украину военной помощи, выделенной Киеву в рамках пакета на сумму 800 млн долларов, почти завершена.

Напомним, 6 апреля Пентагон объявил об отправке на Украину партии из 100 беспилотников-камикадзе Switchblade производства американской компании AeroVironment. Днем ранее стало известно о планах Минобороны США поставить Украине десять усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, способных уничтожать танки и артиллерию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько поставки Западом оружия Украине осложнят спецоперацию России?

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