 

В работе видеохостинга YouTube в США произошел сбой

12.04.2022, 23:35, Новости дня
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Неполадки в работе онлайн-видеохостинга YouTube зафиксированы в США, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По его сведениям, большая часть пользователей, сообщивших о неполадках, жалуется на работу сайта (46%). Еще 32% испытывают проблемы с просмотром видео, 22% отмечают проблемы в работе приложения. Менее масштабный сбой в работе YouTube был также зафиксирован во Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и России, передает ТАСС.

Ранее во вторник институт уполномоченных по правам ребенка призвал видеохостинг YouTube к соблюдению законов России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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