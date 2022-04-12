Свитера, водолазки, джемперы: тенденции женских кофт на весну и актуальные модели на все случаи жизни

Свитера – настоящий тренд нынешней весны. Это очень удобный и универсальный предмет гардероба. Со свитерами можно создать множество стильных образов. Если вы следите за модой и хотите быть в тренде, вам будет интересно узнать, какие модели свитеров пользуются наибольшей популярностью.

Из каких материалов должен быть выполнен свитер

Сначала решите, куда будете надевать свитер. Вы хотите, чтобы он согревал вас в прохладную погоду, или планируете создать стильный лук? Это очень важно. От того, из какого материала изготовлен свитер, зависит теплоотдача. Натуральные материалы отлично греют. Изделия из искусственных материалов, например акрила, идеально подходят для создания модных образов.

Если большую часть времени вы проводите в офисе, не стоит отдавать предпочтение свитерам из натуральной шерсти. В таких изделиях вам будет довольно жарко. Оптимальный вариант – сочетание натурального материала и синтетики.

Модные цвета

В нынешнем сезоне популярны синий, яркий желтый и апельсиновый цвета.

Кремовые и кофейный цвета также востребованы среди стилистов.

Кроп-кофты

Кроп-кофты по-прежнему актуальны.

Они визуально удлиняют силуэт, делая фигуру более стройной и подтянутой.

Свитер с модным вырезом (главное фото)

Свитер тонкой вязки с модным V-образным вырезом – настоящая классика. Такая модель никогда не выйдет из моды. Свитер с актуальным вырезом прекрасно подчеркнет достоинства фигуры и визуально удлинит шею.

Свитера с кружевной вставкой

Свитера с кружевной отделкой – идеальный выбор для элегантных и утонченных дам.

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Такие изделия подойдут не только для создания офисных образов, но и для походов на свидания.

Модная вязка, которая никогда не выйдет из моды

Свитера в рубчик и вязки “косичка” можно смело называть классикой.

По-настоящему универсальными можно назвать черный, серый, бежевый цвета. Для создания игривых образов рассмотрите более яркие оттенки: розовый, желтый и т.д.

Свитера с открытой спиной

Подобные модели позволят создать множество загадочных образов. Свитера с открытой спиной отлично сочетаются с джинсами и юбками.

Свитер с открытыми плечами

Еще один тренд нынешнего сезона. Такая модель свитера позволит скрыть недостатки фигуры.

Оригинальные узоры

Один из самых популярных узоров – ромбы. Они никогда не выйдут из моды. Внимательно продумайте цветовую гамму. Цвет изделия не должен быть кричащим и отвлекать внимание. Сочетайте свитер с открытыми плечами с брюками и кожаными юбками.

Акцент на рукава

Дизайнеры советуют сделать акцент на рукава. Сегодня можно найти множество необычных вариантов: объемные рукава, рукава-буфы, летучая мышь и т.д.

Модные водолазки

Качественная водолазка должна быть в базовом женском гардеробе. Это идеальный вариант для создания офисных образов. Дизайнеры советуют поверх водолазки надевать объемную рубашку, чтобы визуально вытянуть силуэт и скрыть некоторые недостатки фигуры.

Свитер оверсайз

Вещи оверсайз уже несколько сезонов не выходят из моды. Поэкспериментируйте с вязкой свитера, чтобы понять, какая модель подходит именно вам.

Свитер-платье

Свитер-платье не только позволит создать модный образ, но и скроет недостатки фигуры и лишние килограммы.