 

Аль Пачино был замечен с бывшей девушкой Мика Джаггера, которая втрое младше него

12.04.2022, 22:40, Разное
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В минувшую субботу 81-летний Аль Пачино посетил ресторан Felix на Венис-Бич, Калифорния, с друзьями, среди которых присутствовала 28-летняя Нур Альфалла. По случаю выхода Пачино облачился в total black, а Нур выбрала кружевную майку, кожаную куртку, классические леггинсы и грубые ботинки. После ужина, на котором был и актер Джейсон Момоа (недавно он опроверг отношения с актрисой Кейт Бекинсейл), актер с девушкой покинули место встречи на одном автомобиле. 

Неизвестно, связывают ли актера и кинопродюсера романтические отношения, однако это уже не первое их совместное появление в светском обществе – последний раз Пачино также появлялся на публике в компании Нур 29 марта на афтепати премии “Оскар”, вечеринке Vanity Fair. Они не попали ни в одну светскую хронику, минуя красную дорожку и папарацци. Единственное доказательство, что они были на той вечеринке, – черно-белое фото в блоге американского сценариста Брайна Грейзера. На нем за одним столиком сидят Аль Пачино, Нур Альфалла, диджей Дипло и другие голливудские звезды.

Отметим, что Аль Пачино был замечен со спутницей впервые с момента расставания с израильской актрисой Мейталь Дохан. Роман продлился пару лет и был разорван по инициативе Дохан в 2020 из-за значительной разницы в возрасте. А телевизионный продюсер Нур Альфалла ранее встречалась с не менее легендарными фронтменом The Rolling Stones Миком Джаггером и героем вестернов Клинтом Иствудом.



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