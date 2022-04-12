С розовым песцом наперевес: новый выход беременной Рианны в Лос-Анджелесе

По тому, какие образы выбирает себе Рианна для выходов в свет или просто прогулок по магазинам, можно уже составить энциклопедию стиля для мамочек, которые хотят быть всегда быть в эпицентре внимания. Обтягивающие и прозрачные платья, необычные топы в сочетании с экстравагантными брюками и туфлями на неизменно высокой шпильке и расслабленные пижамы – кажется, мы видели уже все. Но РиРи, которая находится на последних месяцах беременности, снова удивила необычным стилевым решением.

Поздним вечером барбадосская певица заехала поужинать в популярный ресторан Nice Guy. А до того, как блюда были поданы, успела попозировать у его дверей заведения знакомому фотографу Майлзу Диггсу. Результатом импровизированной фотосесиии, сделанной под свет задних фонарей автомобиля, она поделилась в соцсетях.

Иногда нужно просто спросить… Кааааак?! – подписала она серию снимков.

Не понятно, чему при этом больше восторгалась РиРи – удачным кадрам или своему новому удачному образу. В этот вечер на певице был розовый топ Bottega Veneta, джинсы Vetements цвета клубничного мороженого и остроносые туфли на высоком каблуке. А он вечерней прохлады будущую мать спасала куртка Carhartt, а изюминкой образа стал шарф из искусственного меха в виде песца. Как позже оказалось, это винтажный шарф John Galliano.

В жизни Рианны происходит много других новостей, кроме беременности: так, на днях ее мама отпраздновала очередной день рождения, а ее бывший бойфренд, певец Крис Браун, подтвердил, что стал отцом в третий раз.