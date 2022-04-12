CNN – от Пакистана до Перу — стремительный рост цен на продовольствие и топливо грозят миру волной политической нестабильности

Рост цен на продовольствие и топливо в связи с российской спецоперацией на Украине и антироссийскими санкциями поставил страны по всему миру под угрозу беспорядков на фоне экономической и политической нестабильности, пишет CNN. При этом ожидается, что рост цен только продолжится в ближайшие месяцы.



AP

В начале этого года цены на продовольствие уже достигли рекордного уровня во множестве стран мира, так как пандемия, плохая погода и климатический кризис подорвали сельское хозяйство и поставили под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей, пишет CNN. Затем начало спецоперации РФ на Украине значительно ухудшило ситуацию, а также спровоцировало резкий рост стоимости другого предмета первой необходимости — топлива.

По мнению телеканала, подобное сочетание может вызвать волну политической нестабильности, поскольку люди в разных странах, уже разочаровавшиеся в правительственных лидерах, окажутся под давлением растущих цен.

Так, за последнюю неделю беспорядки уже начались в Шри-Ланке, Пакистане и Перу. В Шри-Ланке протесты вспыхнули из-за нехватки газа и других товаров первой необходимости. Высокая инфляция в Пакистане лишила поддержки премьер-министра Имрана Хана, что вынудило его покинуть свой пост. По меньшей мере шесть человек погибли в ходе недавних антиправительственных протестов в Перу, вызванных ростом цен на топливо. Однако политический конфликт, как ожидается, не ограничится этими странами.

Когда в 2011 году люди вышли на улицы Египта, они скандировали лозунги о свободе и социальной справедливости, но также и о хлебе. Из-за стремительного роста цен на такие товары, как пшеница, подскочила стоимость основных продуктов питания, что вызвало недовольство президентом Хосни Мубараком. Тогда обстоятельства в отдельных странах были разными, но общая картина была ясна и основной проблемой был резкий рост цен на пшеницу. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) достиг 106,7 в 2010 году и подскочил до 131,9 в 2011 году, что стало рекордным показателем.

Сейчас, более чем через десять лет после «арабской весны», ситуация ещё хуже. Мировые цены на продовольствие только что достигли нового рекордного уровня. Индекс продовольственных цен ФАО, опубликованный в пятницу, в марте достиг отметки 159,3, что почти на 13% выше, чем в феврале. При этом ожидается, что российская спецоперация на Украине, которая является крупным экспортёром пшеницы, кукурузы и растительных масел, а также жёсткие санкции против РФ — важнейшего производителя пшеницы и удобрений — приведут к дальнейшему росту цен в ближайшие месяцы.

«Сорок процентов экспорта пшеницы и кукурузы с Украины направляется на Ближний Восток и в Африку, которые уже сталкиваются с проблемой голода и где дальнейший дефицит продовольствия или рост цен может спровоцировать социальные волнения», — заявил в марте глава Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберт Хунгбо.

Ситуация лишь усугубляется резким ростом цен на энергоносители. В частности, на данный момент мировые цены на нефть почти на 60% выше, чем год назад. Стоимость угля и природного газа также резко возросла.

Правительства по всему миру пытаются защитить своих граждан, однако хрупкие экономики, которые взяли большие кредиты, чтобы пережить финансовый кризис 2008 года и пандемию, наиболее уязвимы. По мере замедления темпов роста поддерживать субсидии на продовольствие и топливо будет сложно, особенно если цены продолжат расти.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда у стран есть долги. В результате у них нет буферов, чтобы попытаться сдержать напряжённость, которая возникнет из-за столь высоких цен», — говорит старший научный сотрудник Гарвардской школы управления имени Кеннеди и бывший главный экономист Африканского банка развития Рабах Арезки.

По данным Всемирного банка, накануне ввода войск РФ на Украину почти 60% беднейших стран «уже находились в долговом кризисе или в условиях высокого риска его возникновения».

В Шри-Ланке уже кипит экономический и политический кризис: протестующие выходят на улицы, нарушая комендантский час, а правительственные министры массово уходят в отставку. Островное государство, экономика которого зависит от туризма, было вынуждено исчерпать свои валютные резервы. Это не позволило правительству осуществлять платежи за основные импортные товары, в том числе за энергоносители, что привело к катастрофическому дефициту и вынудило людей часами стоять в очереди за топливом.

Власти приняли решение девальвировать свою валюту, шриланкийскую рупию, пытаясь получить поддержку от Международного валютного фонда, однако это только усилило инфляцию внутри страны — в январе она достигла 14%.

В воскресенье парламент Пакистана вынес вотум недоверия Имрану Хану, отстранив его от власти и сместив его правительство. Хотя политические проблемы у бывшего премьер-министра возникли много лет назад, резкий рост цен на продукты питания и топливо, а также истощение валютных резервов усугубили его положение.

Однако беспорядки прокатились не только по странам Азии, но и по государствам Ближнего Востока. В Ливане, где в прошлом году почти три четверти населения жили в нищете в результате политического и экономического коллапса, от 70% до 80% импортируемой пшеницы поступает из РФ и с Украины. Взрыв в порту Бейрута в 2020 году уничтожил большую часть запасов зерна страны.

Египет, который является крупнейшим в мире импортёром пшеницы, уже испытывает огромное давление. Недавно власти страны установили фиксированную цену на хлеб без субсидий после резкого роста цен и пытаются обеспечить импорт пшеницы из таких стран, как Индия и Аргентина.

По мнению Арезки, Африка будет «очень подвержена» росту цен на продовольствие и энергоносители, так как на континенте проживает около 70% бедного населения мира. На этой неделе Международный комитет Красного Креста заявил, что засухи и конфликты в таких странах, как Эфиопия, Сомали, Южный Судан и Буркина-Фасо, создали кризис продовольственной безопасности более чем для четверти населения континента и ситуация рискует ухудшиться в ближайшие месяцы.



Тем не менее даже у стран с более развитой экономикой в Европе может просто не быть инструментов, для того чтобы в полной мере смягчить удар роста цен по населению. Так, тысячи протестующих собрались на этой неделе в городах Греции, чтобы потребовать повышения заработной платы на фоне роста инфляции. Во Франции в преддверии проходящих выборов президента всё больше людей склоняются на сторону ультраправого кандидата Марин Ле Пен. Как напоминает CNN, в марте правительство президента Эммануэля Макрона заявило, что рассматривает возможность выдачи продовольственных ваучеров, чтобы семьи со средним и низким уровнем дохода могли позволить себе продукты питания.