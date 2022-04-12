 

Бессонница повышает риск развития диабета

12.04.2022, 22:30, Разное
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Коллектив специалистов провел исследовательскую работу, в процессе которой изучалось влияние проблем со сном на риск развития диабета. Подробности описаны в журнале Diabetes Care.

Исследователи проанализировали данные более 300 тысяч человек. В частности, они хотели понять, существует ли связь между качеством сна и уровнем сахара в крови. Выяснилось, что риск развития диабета из-за проблем со сном резко увеличивается.

Вреднее всего для организма бессонница. Теперь у специалистов появился еще один метод профилактики диабета, который поможет снизить вероятность столкнуться с данной патологией.



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