Бессонница повышает риск развития диабета

Коллектив специалистов провел исследовательскую работу, в процессе которой изучалось влияние проблем со сном на риск развития диабета. Подробности описаны в журнале Diabetes Care.

Исследователи проанализировали данные более 300 тысяч человек. В частности, они хотели понять, существует ли связь между качеством сна и уровнем сахара в крови. Выяснилось, что риск развития диабета из-за проблем со сном резко увеличивается.

Вреднее всего для организма бессонница. Теперь у специалистов появился еще один метод профилактики диабета, который поможет снизить вероятность столкнуться с данной патологией.