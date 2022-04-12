 

В Севастополе открыли первый в РФ центр цифрового образования «IT-Куб. Гагарин»

12.04.2022, 22:14, Новости дня
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Уникальный «IT-Куб. Гагарин» – первый и единственный в стране центр аэрокосмической направленности для цифрового образования детей открыли в Севастополе.

Такой «IT-Куб» первый и пока единственный в России. По замыслу основателей, в Севастополе появится будущая IT-шная долина. «С моей точки зрения, айтишная история требует многих факторов. Начиная от климата, образовательного потенциала, университета. Крым, с моей точки зрения, идеально подходит, чтобы делать в РФ такую айтишную долину», – сообщил во время открытия основатель технопарка «IT-Крым» Дмитрий Гачко, информирует «Севастополь.ру».

«Создание таких центров – это благо. Большое благо и для детей, и для взрослых. Ну, во-первых, ребенок становится организован, что приходит сюда и начинает заниматься чем-то. Считаю, что чем раньше ребенок что-то начинает делать своей головой и своими руками, тем лучше», – сказал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов.

С открытием уникального образовательного центра поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В одной из аудиторий на стене сделали надпись «Если быть, то быть первым». Это слова Валерия Чкалова – легендарного летчика-испытателя, Героя Советского Союза. И лучшего напутствия для наших ребят не подобрать. Уверен, с теми условиями, которые созданы для ребят благодаря нацпроекту «Образование», появление русской «Кремниевой долины» в Севастополе – не мечта, а цель, которую мы вполне сможем достигнуть», – сказал он.

Официально «IT-Куб» аэрокосмической направленности появился в День космонавтики. Название в этой связи почетное: в честь Юрия Гагарина, летчика-космонавта, Героя Советского Союза, первого человека, полетевшего в космос.

Главная цель уникального центра – связать космос с IT. База и наработки – Роскосмоса. В центре цифрового образования занимается почти 500 детей от 5 до 18 лет по шести основным направлениям, связанных с программированием. Программы – долгосрочные и краткосрочные интенсивы. Обучение бесплатное. Самые первые наработки юных воспитанников уже есть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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