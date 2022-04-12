 

СБУ подтвердила информацию о задержании Медведчука

12.04.2022, 22:14, Новости дня
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, информирует телеканал RT.

«СБУ вслед за [президентом Украины Владимиром] Зеленским сообщила о задержании Медведчука, опубликовав еще одно фото», – говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что фото с Медведчуком необходимо проверить в связи с большим количеством фейков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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