Грузия собралась отправить на Украину делегацию «солидарности»

На Украину в ближайшие дни «в знак солидарности» направится парламентская делегация Грузии, которую возможно возглавит председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам вице-спикера от правящей партии «Грузинская мечта» Давида Сергеенко, визит парламентской делегации Грузии на Украину состоится «в пятницу или в субботу». Как ожидается, в состав делегации войдут и представители грузинской оппозиции.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во вторник в интервью грузинской телекомпании «Имеди» поблагодарил парламентариев Грузии за намерение посетить Украину и сообщил, что 13 апреля обсудит детали визита с Шалвой Папуашвили.

Ранее во вторник председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе подтвердил готовность Тбилиси направить на Украину высокую делегацию «в знак солидарности», но при этом озвучил ряд условий для организации такого визита. В тот же день бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который в последние недели активно участвовал в событиях на Украине на стороне Киева, пообещал привезти на Украину новых боевиков. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины.

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