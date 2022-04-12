 

Володин: У европейских политиков нет будущего из-за США

12.04.2022, 21:20, Разное
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Немецкие СМИ со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве, поскольку немецкий политик якобы связан с Россией.

Вскоре Штайнмайер заявил, что возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно, пока пост президента в этой стране занимает Владимир Путин. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин не сомневается, что немецкий политик сказал это из-за давления со стороны Вашингтона.

По словам депутата, поступок главы государства выглядит жалко и низко. Однако по-другому быть просто не может, поскольку базы НАТО находятся в Германии, отметил Володин.

“США заставляют европейских политиков совершать поступки, после которых у них нет будущего. Как, впрочем, и у Зеленского”, – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Ранее Вячеслав Володин прокомментировал блокировку канала “Дума.ТВ” на видеохостинге “Ютуб”. Депутат заявил, что США провоцируют информационную войну против России через IT-организации, нарушают права граждан и уничтожают все основы демократии.



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