Принцесса Мако стала работать волонтером в нью-йоркском Метрополитен-музее

Мако Комуро, лишившаяся титула из-за брака с простолюдином дочь наследного принца Японии Фумихито, с недавних пор работает волонтером в нью-йоркском Метрополитен-музее. По данным издания Japan Times, 30-летняя племянница японского императора Нарухито проходит в одном из крупнейших художественных музеев мира бесплатную стажировку. Мако работает с коллекцией азиатского искусства Метрополитен, в которой содержится более 35 000 экспонатов. Она охватывает около 4000 лет истории азиатского искусства: в ней представлены все цивилизации Азии, а также все типы декоративного искусства — от живописи и ксилографии до скульптуры и художественного литья. Для этого обширного собрания в музее отведено отдельное крыло.

Предполагается, что Мако помогает в подготовке выставки картин, посвященных сценам из жизни одного из буддийских монахов XIII века. Британские СМИ в связи с этим напоминают, что Мако изучала историю искусств в Эдинбургском университете в Шотландии, а в 2016 году получила степень магистра художественных музеев и галерей в Лестерском университете в Англии. Одна из кураторов выставок в Метрополитен рассказала журналу People:

Она обладает хорошей квалификацией и, вероятно, работает с предметами из коллекции. Эта работа требует серьезной подготовки, и часто связана с проведением большого количества времени в библиотеке.

Музей находится в 10 минутах езды от однокомнатной квартиры, в которой Мако живет с мужем, 30-летним юристом Кэй Комуро.

Кэй Комуро и принцесса Мако

Напомним, что молодые люди учились вместе в Международном христианском университете в Токио. Они познакомились на студенческой вечеринке и с тех пор начали встречаться. В декабре 2013 года Кэй сделал принцессе предложение, а в сентябре 2017 было объявлено об их помолвке. 26 октября прошлого года принцесса Мако и Кэй Комуро официально зарегистрировали брак. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем управления императорского двора. На следующий день в домовой книге японского императорского дворца была сделана соответствующая запись, что Мако Комуро вышла из состава императорской семьи. С этого момента Мако утратила все свои королевские привилегии, лишилась титула и пособия и стала обычной гражданкой Японии. Она также отказалась от выплаты в 1,3 миллиона долларов от японского правительства, которые традиционно даруются членам королевской семьи, теряющим свой королевский статус после замужества. Через несколько недель после свадьбы Мако переехала в Нью-Йорк, где после окончания юридического факультета университета работает в частной фирме ее муж.