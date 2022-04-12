Рианна снялась на обложку глянца и рассказала о своем стиле во время беременности, A$AP Rocky и музыке

Рианна, которая совсем скоро станет мамой, появилась на обложке нового номера американского журнала Vogue. Внутри – большое интервью о личном и профессиональном: певица рассказала о беременности, отношениях с отцом ребенка A$AP Rocky, а также творческих планах.

Часть интервью занял разговор о моде и ее экстравагантных выходах, которые мы наблюдаем последние полгода. Фотосессия, которую доверили сделать легендарной Энни Лейбовиц, не стала исключением. На обложке РиРи позирует в кружевном комбинезоне Alaïa, а для фотосессии внутри номера она примерила наряды Marc Jacobs, Rick Owens, Saint Laurent, пальто в виде одеяла и черное шифоновое платье, созданное Гленном Мартенсом для Jean Paul Gaultier.

HELLO.RU собрал самые заметные цитаты певицы.

О планах завести ребенка:

Я не планировала беременность, но уж точно я не против. Я не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время.

О страхах насчет токсикоза и эмоциональных качелей:

Я готовилась к чему-то безумному, потому что знала, что у меня не будет своего обычного распорядка жизни, я не могу просто пойти и выкурить косяк прямо сейчас. Но я была приятно удивлена, что смогла справиться.

Обычно я абсолютно нейтрально отношусь к сладкому, но если бы у тебя (журналиста) были бы пончики, я бы сделала для тебя что угодно… Единственная соленая вещь, которую я сейчас постоянно ем – мандарины с солью. Они должны быть с солью и только с солью, потому что на Барбадосе мы берем фрукты в океан и замачиваем их. Поверьте мне, это вещь!

О гардеробе во время беременности:

Когда я узнала, что беременна, я подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в один из отделов для беременных. Я надеюсь, что мы смогли дать новое определение тому, что считается приличным для беременных женщин. Мое тело сейчас делает невероятные вещи, и я не собираюсь этого стыдиться. Это время должно быть праздничным. Наряжаться — это весело. Я не буду отказываться от этого только потому, что мое тело меняется. Почему ты должна скрывать свою беременность?

О черном полупрозрачном платье Dior, в котором Рианна появилась на Неделе моды в Париже, и стрингах Savage x Fenty:

Для меня это платье на самом деле больше всего похоже на одежду для беременных среди того, что я когда-либо носила. До того момента мы не обращались к образу леди. Так что я подумала: “Давай сделаем леди!”

Ну люди все равно увидели бы мои трусики. Так что лучше, чтобы это был мой бренд.

О критике ее внешнего вида:

Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность?

О флирте с A$AP Rocky на церемонии VMA в 2012 году:

Он схватил меня за задницу на сцене. Это не было частью репетиции! Я говорю: “Что ты делаешь?!”. Мой менеджер потом сказал: “О боже, этот парень ей точно нравится, иначе она никогда не спустила бы это на тормозах”.

О романе с A$AP Rocky спустя почти 10 лет:

Со мной люди не очень легко выходят из френдзоны. И мне, конечно, потребовалось некоторое время, чтобы понять, как хорошо я знаю его и как хорошо он знает меня, потому что мы также понимаем, какие неприятности мы можем принести друг другу.

За это время (лето 2020 года, когда влюбленные отправились в поездку из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в качестве туристов, Рианна даже вспоминала, что они покупали еду на заправках – ред.) он стал моей семьей. Нет никакой претенциозной чуши, мы просто живем. Я просто чувствую, что могу все рядом с ним.

Моей маме он понравился с первого взгляда.

О творческих планах после рождения ребенка:

Баланс — одна из самых больших проблем для меня, и так было всегда. И теперь в игру вступает еще один человек, это изменит все. Тем не менее, у меня есть проекты, которые не будут работать сами по себе. Моя мама справилась с нами тремя и у нее даже близко не было тех ресурсов, что есть у меня, так что я смогу абсолютно все.

Anti 2016 года – мой лучший альбом на сегодняшний день… Я смотрю на свой следующий проект совершенно иначе, чем он был, когда я хотела его выпустить. Думаю, что в таком виде он мне больше подходит. Это аутентично, это весело и снимает напряжение.