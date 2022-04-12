DE – топливный коктейль — западные торговцы оставили себе лазейки для импорта российских нефтепродуктов

Европейские топливные компании нашли выход, как им продолжать торговать российской нефтью, но при этом утверждать обратное: они разбавляют российскую нефть так, чтобы в конечной смеси её было меньше половины. Как отмечает Daily Express, часто это происходит на территории Латвии, поэтому такого рода смешанное топливо стали называть «латвийская смесь».



AP

Европейские страны заявили, что покончат со своей зависимостью от российской нефти. Однако, несмотря на все заявления, судя по всему, российская нефть по-прежнему идёт в Европу, поскольку энергетические компании смешивают её с нефтью из других стран, пишет Daily Express. По закону, если меньше 50% нефти в новой смеси российские, то её можно переименовать и продавать в Европе.

И, по словам экспертов, так делают многие компании, включая Shell. При этом там заявили, что не будут больше покупать российскую нефть на условиях краткосрочных контрактов и не станут возобновлять долгосрочные, если только об этом не попросит правительство. Но ту нефть, которую закупили до санкций, компания обязана принять по контрактам.

В Shell напоминают, что всегда выступали за постепенный отказ от закупок, чтобы избежать рисков. Там прокомментировали сообщения о смешивании разного топлива тем, что его могут смешивать задолго до того, как они приобретают это топливо, так что полностью проверить подлинность можно только по документам, но на них не всегда можно полагаться. Так что трейдерам они позволяют покупать дизель, в котором подмешано российское сырьё.

В Shell оценили, что отказ от российских поставок обойдётся компании в £3.8 миллиардов — это на 65% больше, чем первоначальная оценка. Но пока европейские страны не договорились об отказе от российской нефти. Так что её поставки в Европу законны. Однако разбавление российского дизеля и продажа его под другим наименованием даёт компаниям возможность открыто говорить, что они не пользуются российскими энергоресурсами, но при этом продолжать ими пользоваться.

Как отмечает автор статьи, такой тип топлива назвали латвийской смесью, поскольку РФ экспортирует свою нефть в латвийский порт Вентспилс, где и происходит смешивание. А теперь вообще любую смесь топлива, в которой присутствует российская нефть, стали называть этим термином, пишет Daily Express.