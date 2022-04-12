 

“Роскосмос” разработал ракетный двигатель, работающий на дизеле

12.04.2022, 21:11, Разное
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Режимное КБ №28-4 имени Сергея Королёва разработало ракетный реактивный двигатель, способный работать на дизельном топливе вместо смесей гидразина. Двигатель РД-230К выполнен по схеме зауженного сопла и способен выдавать тягу 900 тонн-сил, что подходит для ракет средних размеров. В качестве окислителя используется баллон с газообразным кислородом высокого давления.

РД-230К показал отличные экономические качества, благодаря дешевизне топлива по сравнению с гидразином и жидким кислородом. Единственной проблемой стали проблемы связанные с выбросами во время старта ракеты. Площадь в 10 км² вокруг космодрома покрывается чёрной копотью слоем от 80 до 1200 мкм, которую крайне сложно отмыть.

“Есть небольшие проблемы, но кто не без греха? Если не учитывать копоть и едкий запах солярки, дешевизна оправдывает всё. Да и топливо тут недалеко есть, на соседней АЗС Роснефти”, — рассказал главный конструктор двигателя Дмитрий Кнышев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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