Специалисты рассказали о пользе кофе для организма человека

Кофе считается крайне полезным напитком, несмотря на то, что некоторые ученые упрекают его в повышении риска развития многих видов заболеваний. Недавно было выяснено, что все дело в количестве употребляемого бодрящего напитка.

В результате нового исследования эксперты пришли к выводу, что одна чашка кофе в день снижает риск развития диабета второго типа, ожирения и нарушения сердечного ритма. Три чашки кофе являются хорошей профилактикой болезни Паркинсона и инсульта.

Тем не менее, много кофе пить нельзя, так как оно повышает давление и негативно влияет на организм при чрезмерном потреблении.