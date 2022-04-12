 

Специалисты рассказали о пользе кофе для организма человека

12.04.2022, 21:05, Разное
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Кофе считается крайне полезным напитком, несмотря на то, что некоторые ученые упрекают его в повышении риска развития многих видов заболеваний. Недавно было выяснено, что все дело в количестве употребляемого бодрящего напитка.

В результате нового исследования эксперты пришли к выводу, что одна чашка кофе в день снижает риск развития диабета второго типа, ожирения и нарушения сердечного ритма. Три чашки кофе являются хорошей профилактикой болезни Паркинсона и инсульта.

Тем не менее, много кофе пить нельзя, так как оно повышает давление и негативно влияет на организм при чрезмерном потреблении.



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