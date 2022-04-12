В мире: Украина осталась без денег

Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов. Это только часть катастрофических проблем с экономикой, которые прямо сейчас переживает страна. У этой проблемы есть решение, но пока Украина категорически от него отказывается.

С самого начала спецоперации на Украине заявления украинских чиновников так или иначе сводились к теме оружия: дайте оружие, дайте больше оружия, дайте более мощное оружие. За этой милитаризацией риторики из внимания как-то совсем выпали деньги. Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью FT говорит на эту тему, хотя и довольно сдержанно. Попытаемся дополнить его картину.

Что сказал Сергей Марченко

Итак, основные тезисы украинского министра таковы:

1. Текущие доходы бюджета Украины – примерно половина от довоенного уровня. Правительство уже сократило расходы на 6 млрд долл, но ситуацию это не спасает.

2. В марте расходы правительства превысили доходы на 2,7 млрд долл. Но уже в апреле и мае Минфин ждёт более чем двукратного роста этого разрыва – до 5-7 млрд долл.

3. 30% предприятий остановились полностью, 45% – работают частично. Потребление электроэнергии упало на 35%. Показатели экспорта в марте по отношению к февралю упали на 50%, импорта – почти на 70%.

4. Текущий ущерб инфраструктуре Украины – 270 млрд долл. В том числе – около 7 тыс жилых домов, которые повреждены или разрушены.

«Если вы хотите, чтобы мы продолжали бороться в этой войне, чтобы выиграли эту войну…, помогите нам», – этой фразой интервью можно было бы озаглавить.

Бюджет на разрыв

Резкий рост разрыва доходов и расходов в апреле и мае, о котором говорит министр, – следствие правительственных же решений. В марте бюджет Украины получил 103 млрд грн (92,3% от плана). Однако это удалось лишь за счёт авансовых налоговых платежей от бизнеса, имевшего такую возможность (поступления от налогов за март – 134% от плана) и выпуска военных ОВГЗ на сумму почти 48 млрд грн. Без этого минфин собрал бы не больше половины от плана.

Платить авансом постоянно бизнес не может. Почти половина опрошенных Европейской бизнес-ассоциацией украинских предпринимателей говорит, что их запас прочности – лишь несколько месяцев, ещё у 28% – полгода. Да и облигации выпускать на 50 млрд грн ежемесячно – всё равно, что запустить печатный станок. Поэтому министр и просит помощи у Запада.

«По состоянию на сегодняшний день, мы отказались от всех капитальных затрат. Мы можем только ремонтировать, но мы ничего не строим, не делаем капитальные закупки, сосредоточены на армии и социальном блоке», – дополняет эту картину премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Поэтому он заявил Владимиру Зеленскому о риске сокращения социальных выплат уже со II квартала. Но на местах об этом говорят как об уже решённом деле. «Всем мы собираемся урезать зарплату. И городскому голове, и заместителям, всем тем, кто работает, иначе нам денег хватит на зарплату на два месяца, а потом уже ничего. Скорее всего, это будет на уровне минимальной зарплаты», – написал в соцсетях мэр Николаева Александр Сенкевич.

Статистика уже фиксирует проедание сбережений: за 1,5 месяца военной операции украинцы продали на 350 млн долл больше, чем купили. А на зарплату, тем более минимальную, купить можно всё меньше: потребительская инфляция (март 2022/март 2021) разогналась до 13,7%.

Падение доходов – половина проблемы, ещё нужно платить долги, опять же тому же Западу. В апреле-июне Украине предстоит отдать 167 млрд грн (5,6 млрд долл). А в целом за год – 16 млрд долл, 2 из которых – МВФ.

Экспертное сообщество на Украине сегодня разделилось на два лагеря. Часть считает, что платить нужно до последнего, поскольку это финансовая репутация и условие дальнейшего кредитования. Другие резонно замечают, что в текущей ситуации одни кредиторы в текущей ситуации не дадут денег Украине ни при каких условиях, а другие – будут продолжать давать, даже если она объявит дефолт. Поэтому беспокоиться о репутации незачем.

Тем более, что Украина всё равно оказалась в ситуации, когда совсем скоро ей придётся выбирать: платить по долгам и оставить без пенсий и зарплат бюджетников (нанеся ещё один удар по бизнесу), либо «кинуть» кредиторов.

Жёсткий сценарий Всемирного банка

Аргументы второй группы недавно косвенно подтвердил прогноз экономического развития стран Восточной Европы от Всемирного банка. Аналитики предупреждают, что по итогам 2022 года ВВП Украины может снизиться на рекордные 45%. В основном из-за падения экспорта на 80% и импорта – на 70%.

И это базовый сценарий. Напомним, что в марте похожий прогноз публиковал МВФ и его базовый сценарий предусматривал только 10% падение украинского ВВП. И лишь негативный допускал его снижение на 35%.

Если мэр Николаева говорит о минимальной зарплате (6500 грн, около 220 долл), то, по оценке ВБ, доля украинцев с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году (2270 грн с 1 января, примерно 77 долл) может вырасти до 70% (18% в 2021-м).

Для сравнения. РФ Всемирный банк тоже пряников не обещает. Но прогнозирует только 11,2% падение ВВП и рост доли населения, живущей ниже черты бедности до 12,8% (11% в 2021-м).

ВТО справедливо отмечает, что украинский кризис уже вышел за рамки отношений двух стран. И ожидает, что конфликт снизит темпы роста мировой торговли с 4,7% до 2,4-3% и снизит рост мирового ВВП на 0,7-1,3%. И это при том, что доля РФ и Украины в мировом производстве и торговли невелика: около 3% у РФ и примерно 0,3% у Украины. «Россия и Украина являются ключевыми поставщиками товаров первой необходимости, включая продукты питания, топливно-энергетические товары и удобрения, поставки которых сейчас находятся под угрозой. Поставки зерна через черноморские порты уже остановлены, что может привести к серьезным последствиям для продовольственной безопасности бедных стран».

ВТО вслед за МВФ выражает опасение, что конфликт подтолкнёт глобальную экономику к фрагментированию, оформлению региональных блоков, тяготеющих к автономизации.

Для Украины таким блоком, конечно же, станет ЕС. Но на данном этапе все участники конфликта работают в том числе на перестройку годами складывавшихся цепочек поставок энергоносителей. На этой неделе Украина полностью разорвала торговлю с Россией, а с ЕС она явно будет затруднена и после окончания операции, возможно на годы.

Европа себе газ и нефть найдёт, пускай и с переплатой. А вот где их будет искать Украина, которой для восстановления экономики переплата никак не походит?

Все уехали

Однако глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко справедливо указывает, что восстановление – это не столько миллиарды долларов кредитов и пожертвований, сколько люди. «…в Украине уже 12 млн беженцев и переселенцев – это минимум 40% работоспособного населения Украины, которые потеряли работу. А из 4 млн человек, которые уже выехали за рубеж, не менее половины останутся работать там». Поправим эксперта: на 11 апреля их уже было 4,6 млн.

С точки зрения экономики, Украине нужно срочно заключать мир с Россией и признавать все условия, выдвинутые Москвой. Но по заявлениям и украинских политиков, и их кураторов из ЕС и США мы видим, что там мыслят лишь военными категориями разрешения кризиса.

«Всё указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя», – считает замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. Упомянутое «всё» – это тяжёлое вооружение, которое всё чаще фигурирует теперь в поставках Украине, слова Жозепа Борреля о том, что украинский конфликт будет решён военным путём, а также сама эта оценка замгенсека НАТО. Поэтому держим в уме прогноз ВБ, но не исключаем, что спустя месяц он, как и прогноз МВФ, будет признан оптимистичным.

Теги:

Украина

,

спецоперация

—