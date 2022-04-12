 

Airbus попросил ЕС не вводить санкции против российского титана

12.04.2022, 20:52, Новости дня
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Авиастроительная компания Airbus обратилась к Западу с просьбой не вводить эмбарго на российский титан. По словам гендиректора Гийомо Фори, РФ существенных ограничений не заметит, но ущерб другим странам и авиационной промышленности будет нанесен.

«Мы не думаем, что санкции в отношении импорта будут уместными, – сказал Фори на ежегодном собрании компании, слова которого приводит агентство Блумберг. – Это окажет небольшое влияние на Россию и будет иметь большие последствия для остальных стран и отрасли».

Отмечается, что компания много лет накапливала запасы титана, что даст ей «передышку» в краткосрочной и среднесрочной перспективе, если эмбарго начнет действовать, передает ТАСС.

Airbus начал поиски альтернативных источников получения титана, который широко используется в отрасли, на случай прекращения поставок из России.

Отметим, что титан пока не попал в санкционные пакеты, вводимые против России. Напомним, ранее ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Далее США и страны ЕС начали вводить санкции против Москвы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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