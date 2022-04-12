Стоимость производства вина в Италии выросла на треть из-за конфликта на Украине

Стоимость производства вина в Италии выросла на 35% из-за конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на 7 тыс. евро, сообщил президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.

Это произошло из-за поставщиков упаковки. Стеклянная бутылка теперь стоит более чем на 30% дороже, чем в прошлом году, а подорожание пробки превысило 20% для изделий из пробкового дерева и 40% для других материалов, передает РИА «Новости».

Металлическая проволока, удерживающая пробку игристых вин, подорожала порядка на 20%, а для этикеток и упаковочных коробок рост составляет 35% и 45% соответственно. Выросли расходы на транспорт – автомобильные перевозки подорожали на 25%, а цены на морские контейнеры выросли в пределах 400% до 1000%.

Coldiretti отмечает, что рост расходов ложится на плечи производителей, в то время как потребители не заметили повышения цен на вино.

«Защищать вино означает защищать главную движущей силы всей агропродовольственной системы не только за рубежом, но и на внутреннем рынке, начиная с туристического сектора», – сообщил глава Coldiretti.

Отмечается, что конфликт на Украине поставил под угрозу экспорт итальянского вина в России.

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